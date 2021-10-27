Deliha oyuncuları! Deliha hangi kanalda?
Deliha filmi sinemanın ardından TV ekranlarında izlkeyiciyle buluşmaya devam ediyor. Senaryosunu Gupse Özay yazarken, yönetmenliğini Hakan Algül üstlendi. Deliha filmi konusu nedir? Bu akşam TV'de Deliha hangi kanalda? Deliha oyuncuları kimler? Deliha nerede çekildi? Deliha ne zaman çekildi? Deliha izle... Deliha oyuncuları haberimizde.
Deliha oyuncuları kim? Bu akşam TV'de Deliha hangi kanalda? Deliha oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Zeliha' adında genç bir kızın aşkı arayışını ekrana getiren Deliha filmi, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. Gupse Özay, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı gibi oyuncularla ekrana gelen filmin yapımcılığını Necati Akpınar yürütüyor. Deliha nerede çekildi? Deliha ne zaman çekildi? Deliha izle...
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.
Deliha filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.
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Hayatının aşkını basit bir totem ile bulduğunu düşünen saf ve bir o kadar da komik Deliha ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Deliha filmi oyuncuları arasında ise şu isimler yer alıyor:
Gupse Özay - Deliha/ Zeliha
Derya Alabora - Aysel
Cihan Ercan - Cemal
Barış Arduç - Cemil
Zeynep Çamcı - Havva
Hülya Duyar - Fatma
Cenk Durmazel - Fevzi
Korhan Herduran - Tayyar
Jeyan Tözüm - Rum Teyze
Feriha Eyüboğlu
Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolunde yer aldığı komedi filmi Deliha'nın birinci filmi, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde çekildi.
Türkiye'de ilk kez bir kadın komedi oyuncusu kendi yazdığı karakteri beyazperdeye taşıdı.
Deliha; biraz deli, çok matrak ve sahiden temiz kalpli bir genç kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor. Senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı filmde Deli kız Zeliha'nın hikâyesi arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlıyor. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal o gün mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açar ve işler sarpa sarar. Zeliha aşkı bulabilecek mi?