Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar'ın yeni dizisi belli oldu!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haber ine göre, Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca rolüyle seyircinin kalbini kazanan Ece Yaşar'ın yeni projesi merak ediliyordu. Çukur'un Karaca Koçovalı'sı Ece Yaşar, "Annemizi Saklarken" adlı dizi ile ekranlara dönüyor.

Star TV'de ekranlara gelmesi planlanan dizinin senaryosunu Masumiyet, Kardeş Çocukları, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum gibi dizilerin yazarı Sırma Yanık kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu dizinin oyuncu seçimleri devam ediyor.

"Bir ava giderken avlanma hikayesi" sloganıyla ekranlara gelecek dizi, anneliğin kutsal olduğu ancak her annenin kutsal olmayacağı temasından yola çıkarak yazılacak. Annemizi Saklarken dizisi, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp ardından iki çocuk daha doğuran Handan'ın etkileyici hikayesini ekranlara taşıyacak.