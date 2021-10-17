Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar'ın yeni dizisi belli oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da hayat verdiği Karaca Koçovalı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Ece Yaşar'ın yeni projesi belli oldu. Genç oyuncu, "Annemizi Beklerken" dizisiyle el sıkıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca rolüyle seyircinin kalbini kazanan Ece Yaşar'ın yeni projesi merak ediliyordu. Çukur'un Karaca Koçovalı'sı Ece Yaşar, "Annemizi Saklarken" adlı dizi ile ekranlara dönüyor.
Star TV'de ekranlara gelmesi planlanan dizinin senaryosunu Masumiyet, Kardeş Çocukları, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum gibi dizilerin yazarı Sırma Yanık kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu dizinin oyuncu seçimleri devam ediyor.
"Bir ava giderken avlanma hikayesi" sloganıyla ekranlara gelecek dizi, anneliğin kutsal olduğu ancak her annenin kutsal olmayacağı temasından yola çıkarak yazılacak. Annemizi Saklarken dizisi, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp ardından iki çocuk daha doğuran Handan'ın etkileyici hikayesini ekranlara taşıyacak.