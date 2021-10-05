Çiçeği burnunda aşıklar ilk kez yakalandı

AYDIN (Snob Magazin) - Geçtiğimiz aylarda Can Aydın'dan sessiz sedasız ayrılan Bestemsu Özdemir (30), ünlü şef Yağız İzgül (44) ile önceki akşam Levent'te bir mekana girerken görüntülendi.

Görüntülenince panik yapan aşıklar, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Muhabirlerin yoğun ısrarları sonrası konuşan Özdemir, "Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız" dedi.

Çiftin el ele oluşu da dikkatlerden kaçmadı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

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