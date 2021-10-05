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Can Yaman hakkında bomba aşk iddiası

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Can Yaman hakkında bomba aşk iddiası

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'dan ayrılan oyuncu Can Yaman hakkında bomba aşk iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncu o isimle aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Son olarak Türkiye'ye gelen Leotta hem İstanbul hem de Ege'de mavi tur yapmıştı.

İkili geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ayrıldı.

Bu gelişme sonrası Can Yaman'ın "Violet Like the Sea" projesindeki partneri Francesca Chillemi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Can Yaman'ın bu aşk iddiasına ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

İLK KARE GELDİ

Simona Tanzini'nin Conosci l'estate? adlı romanından uyarlanan 'Violet Like the Sea' adlı dizi gerilim ve komedi unsurlarını bir arada barındırıyor. Dizinin çekimleri başladı ve Can Yaman ilk çekim gününden kareyi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak tanımlanan ve Can Yaman'ın başrolü paylaştığı Chillemi'nin de yer aldığı fotoğraf Can Yaman hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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