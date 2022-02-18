Magazin camiasını sarsan yasak aşk iddiası: Sosyetik güzelle evlenen oyuncu, spor camiasından evli bir kadınla birlikte

Magazin camiası günlerdir isim verilmeden yayılan yasak aşk haberiyle çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programının sunucularının yasak aşk iddiasının ardından bu sefer de Takvim Gazetesi'nin Kara Kedi köşesinde 3 aileyi etkileyen bir yasak aşk söylentisi ortalığı karıştırdı. Detaylı bir şekilde anlatılan yasak aşk skandalında ismi geçen kişilerin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

"BİR SARIŞIN GÜZELE OLAN İLGİSİ ENGİNLERE SIĞMAMIŞ"

Yasak Aşk iddiasında "Yıllardır birlikte olduğu meslektaşını terk edip aniden sosyetik güzelle evlenen ünlü erkeğimiz, çizdiği 'iyi aile babası' görüntüsünün altında meğer çok farklı bir hayat saklıyormuş. Ailece görüştüğü sosyetik bir güzelle yakınlaşan ünlü erkeğimizin bu sarışın güzele olan ilgisi enginlere sığmamış. Kendisi de evli olan ve spor dünyasında da tanınan bu genç kadın, ünlü erkeğimizin karizmasına yenik düşüp eşine ihanet etmeye başlamış. Büyük bir titizlikle yasak aşklarını sürdüren ünlü erkeğimiz ile güzel anne, sık sık ortak noktaları olan İzmir'e yakın bölgelerde baş başa görülüyormuş" denildi.

"SOSYETİK GÜZEL DE İŞ ADAMIYLA YASAK AŞK YAŞIYOR"

Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Meğer karizmatik ünlümüzün sosyetik eşi de bir süredir başkasıyla görüşüyormuş. Kendisi gibi sosyetik olan ve eskiden magazin manşetlerinden düşmeyen iş adamına gönlünü kaptıran sosyetik güzelimiz, yasak aşkının güzeller güzeli eşiyle de arkadaşmış."

"PLAYBOY'UN TEKNESİNDE BULUŞUYORLAR"

"Bu sosyetik kadın, eski bir playboy olan iş insanına abayı fena yakmış. Her ikisi de bekar olduğu dönemlerde de kısa süreli beraberlik yaşayan ikilinin buluşma adresi ise playboyumuzun teknesiymiş. Bu ihanet zinciri, son günlerde o kadar çok konuşulmaya başlanmış ki; adeta bir satranç oyunundaymış gibi hamlelerini titizlikle atan ünlü ve sosyetiklerin yakında mat olması da muhtemel..."