Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIKTAN SONRA BAMBAŞKA BİR OLDU

23 yaşındaki Aleyna, burun estetiği sonrası bambaşka biri oldu. Bandajlardan ve şişliklerden kurtulan Aleyna saç rengini de açtırdı.

YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI

Kalaycıoğlu, estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirdi. Yeni imajını paylaşan Survivor Aleyna'ya beğeni yağdı.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun son hali;

Haberler.com - Magazin Haberleri