Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
Survivor 2021 yarışmasıyla ismini duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği yaptırdı. Son halini paylaşan 23 yaşındaki Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIKTAN SONRA BAMBAŞKA BİR OLDU
23 yaşındaki Aleyna, burun estetiği sonrası bambaşka biri oldu. Bandajlardan ve şişliklerden kurtulan Aleyna saç rengini de açtırdı.
YENİ İMAJINA BEĞENİ YAĞDI
Kalaycıoğlu, estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirdi. Yeni imajını paylaşan Survivor Aleyna'ya beğeni yağdı.
İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun son hali;
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