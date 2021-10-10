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Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

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Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Evli olan Hakan Baş parti çıkışı bakın kiminle yakalandı. İşte detaylar...

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı.

İş insanı Hakan Baş, önceki gece şarkıcı Edis'in de aralarında olduğu bir arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı.

İlerleyen dakikalarda Hakan Baş, Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile aracının içerisinde görüntülendi.

Daha sonra trafikte bir kez daha kameralara yansıyan Baş'ın görüntü vermemek için saklanması dikkat çekti.

Görüntü vermekten kaçamayan ikili, araç içerisinden inerek açıklama yaptı.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM YOK"

Eşi Bensu Soral ile evlerini ayıran ve boşanacakları konuşulan Hakan Baş "Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık" dedi.

Hakan Baş'a eşlik eden hanımefendinin şarkıcı Edis'in asistanlığını yapan Simge İnce olduğu ortaya çıktı.

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı

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Haber: Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş bakın kiminle yakalandı - Haberler Magazin
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