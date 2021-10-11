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Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay

Sosyetik fotoğrafçı, kendisinden 23 yaş büyük olan oğlu Daren Gerede Erkaya'yla aşk yaşayan Bilge Öztürk'e sosyal medya hesaplarından övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı, Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43), kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya aşkına onay geldi. Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede, müstakbel gelinine onay verdi.

50 yaşındaki sosyetik fotoğrafçı, Öztürk'e övgüler yağdırdı. Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yla fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Gerede kareye, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp olağanüstü bir birliktelik yaşamaları bana ümit ve ışık veriyor ki... Seni inanılmaz seviyorum Bilge'cim... Çok ve çok" yazdı.

Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Errkaya'nın çocukluk fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, "Sonsuz" diye yazdı.

Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay

Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay

Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay

Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay

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Haber: Bennu Gerede, oğlu Daren Gerede Erkaya'dan 23 yaş büyük olan sevgilisi Bilge Öztürk'e onay - Haberler Magazin
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