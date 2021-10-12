Başarılı oyuncu Umut Oğuz, yıllar sonra içini döktü : Metin Akpınar beni ekmeğimden etti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Umut Oğuz oldu. Nasıl keşfedildiğinden bahseden oyuncu, Metin Akpınar'ın kendisini nasıl işinden ettiğini de anlattı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Emret Komutanım ve Adanalı oyuncu Umut Oğuz oldu. Annesinden yıllarca şiddet gördüğü hatta üzüntüden yüzüne felç indiğini söyleyen Oğuz, usta sanatçı Metin Akpınar tarafından nasıl rol aldığı diziden çıkarıldığını anlattı.
Umut Oğuz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Çocukken otostop çekerken tacize uğradın mı?" ve "Annende öfke kontrolü yok mu?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.
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