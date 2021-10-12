Başarılı oyuncu Umut Oğuz, yıllar sonra içini döktü : Metin Akpınar beni ekmeğimden etti

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Emret Komutanım ve Adanalı oyuncu Umut Oğuz oldu. Annesinden yıllarca şiddet gördüğü hatta üzüntüden yüzüne felç indiğini söyleyen Oğuz, usta sanatçı Metin Akpınar tarafından nasıl rol aldığı diziden çıkarıldığını anlattı.

Umut Oğuz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Çocukken otostop çekerken tacize uğradın mı?" ve "Annende öfke kontrolü yok mu?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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