Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşımda hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Banu Parlak öldü mü? İşte cevabı...

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"HAİNCE BİR SALDIRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü.

"KENDİSİ GAYET İYİ"

Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı Neslim Güngen, "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi." ifadelerini kullandı.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra "Narin Yarim "single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.

Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı

Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı

 Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

 Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

Fenomen Banu Parlak öldürüldü mü? Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İdo Tatlıses Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:36:52. #1.12#