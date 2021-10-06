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'Baht Oyunu' bir milyonun üzerinde paylaşımla etkileşim rekoru kırdı!

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Baht Oyunu' bir milyonun üzerinde paylaşımla etkileşim rekoru kırdı!

Büyük bir ilgiyle takip edilen #BahtOyunu'nun 16'ncı bölümü için yapımın hayranları dizi başlamadan önce koydukları bir milyon paylaşım hedefine ulaştı.

Büyük bir ilgiyle takip edilen #BahtOyunu'nun 16'ncı bölümü için yapımın hayranları dizi başlamadan önce koydukları bir milyon paylaşım hedefine ulaştı.

Twitter'da salı akşamı #BahtOyunu etiketiyle bir milyonu aşkın paylaşım yapılırken, dizi Türkiye gündeminde zirvede yer aldı. ' Baht Oyunu', Instagram'da da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bora'nın ailesiyle birlikte Ada'yı istemeye gittiği ve Ada'nın işten ayrılma kararı aldığı bölüm 'Baht Oyunu' hayranları tarafından çok beğenildi.

Genç ve yetenekli oyuncularla deneyimli isimleri buluşturan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle ekranların fenomen dizilerinden biri haline gelen 'Baht Oyunu', merakla beklenen final bölümüyle 12 Ekim Salı akşamı 20.00'de Kanal D ekranında olacak.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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