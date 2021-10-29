Aşk Mantık İntikam canlı izle! FOX canlı izle! Aşk Mantık İntikam 19. son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölüm canlı izle!

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AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan'ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer. Şirketteki hiç kimse Esra'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanı...

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

AŞK MANTIK İNTİKAM FOX TV CANLI YAYIN İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM 19.BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

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