Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı - Haberler Magazin
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi ortaya çıktı. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş...

İZMİR (Snob Magazin) - Çocuklar Duymasın ve Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerden tanıdığımız oyuncu Özgür Ozan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Özgür Ozan, Neslihan Uğur ile evli. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Derin Deniz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

Kariyerini ön planda tutan Özgür Ozan, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmıyor.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu'da doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.

Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınmaktadır.

İşler Güçler, Sonsuz, Umut Yolcuları, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Çocuklar Ne Olacak, Kadın Terzisi, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Zülküf ile Zarife, Dikkat bebek Var, Hırsızın Oğlu, Örümcek, Sibel, Sırılsıklam, Kaç Para Kaç, Ruhsar, Yanlış Saksının Çiçeği, Kolsuz Bebek, Gurbetçiler, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Keriz, Git Başımdan gibi yapımlarda rol alan Özgür Ozan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü karakterine hayat vermektedir.

Özgür Ozan, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve Akrep burcudur.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı

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Haber: Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini görenler şaşkınlık yaşadı - Haberler Magazin
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