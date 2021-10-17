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Alişan isyan etti: Allah'a havale ediyorum!

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Alişan isyan etti: Allah'a havale ediyorum!

Alişan, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarına sahip çıkıyor. Ünlü şarkıcı, yeğenlerini okuldan bile almaya kendisi gidiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yeğenlerini okuldan alırken ünlü isim ile diğer veliler arasında park krizi yaşandığı iddia edildi. Çıkan haberleri yalanlayan Alişan, adeta isyan etti.

Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronvirüs nedeniyle kaybeden Alişan, yeğenlerine kol kanat germeye ve sahip çıkmaya devam ediyor. "Onlar artık benim çocuklarım" diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp çıkış saatlerinde de alıyor. Ancak ünlü şarkıcı hakkında dün bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü.

Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi. Basına yansıyan haberler in ardından Alişan, suskunluğunu bozdu. "Ne özel park alanım var, ne de şoförüm" diyen ünlü şarkıcı, kimseden ayrıcalık istemediğini de belirtti. Alişan, tepkisini; "Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış. Alişan yeğenlerini almaya gitmiş de özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak da büyük bir haber başarısı" şeklinde dile getirdi.

Şarkıcı, sözlerine; "Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp altına da vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah'a havale ediyorum. Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın... Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum. Ne özel park alanım var ne de şoförüm... Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi... Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez. Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olması!"

Alişan isyan etti: Allah'a havale ediyorum!

Alişan isyan etti: Allah'a havale ediyorum!

Alişan isyan etti: Allah'a havale ediyorum!

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Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki

Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki
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Haber: Alişan isyan etti: Allah'a havale ediyorum! - Haberler Magazin
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