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19 yaşındaki rapçi Einar, evininde önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene bir çete tarafından kaçırılan İsveçli 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan rapçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İsveç'in en popüler rapçilerinden biri olan 19 yaşındaki Einar, başkent Stockholm'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. Polis, şehrin güneyindeki Hammarby Sjöstah'da gerçekleşen saldırı sonrası cinayet soruşturması başlattı.

ÇETE BAĞLANTISI MI VAR?

Olayda en az iki şüpheli olduğunu açıklayan Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Şu an aktif olarak saldırının sebebini ve arkasında kim olduğunu belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç kanalı SVT, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Einar'ın ölümünde çete bağlantısı olduğunu iddia etti.

19 yaşındaki rapçi Einar, evininde önünde uğradığı silahlı saldırıda vefat etti

GEÇEN SENE KAÇIRILMIŞTI

Genç rapçi, geçtiğimiz sene Varby çetesi tarafından kaçırılmış ve fidye istenmişti. Einar, önümüzdeki günlerde çeteyle ilgili bir davada ifade verecekti.

Tam adı Nils Kurt Erik Einar Gronberg olan rapçi, 2019 yılında Spotify'da İsveç'in en çok dinlenen sanatçısı olmuş, Grammis Ödülü ve çeşitli diğer ödüller kazanmıştı.

19 yaşındaki rapçi Einar, evininde önünde uğradığı silahlı saldırıda vefat etti

19 yaşındaki rapçi Einar, evininde önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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