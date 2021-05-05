Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
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Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN - Haberler | 3. Sayfa

Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı Bursa'da bir hırsız sokak kısıtlamasını fırsat bilip cep telefonu dükkanına girmeye çalışırken başka bir vatandaşa yakalanınca kaçtı Bursa'da sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsız gece yerde bulduğu taşla...

Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı

Bursa'da bir hırsız sokak kısıtlamasını fırsat bilip cep telefonu dükkanına girmeye çalışırken başka bir vatandaşa yakalanınca kaçtı

BURSA - Bursa'da sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsız gece yerde bulduğu taşla şehir merkezindeki dükkanın devasa camını kırmak için taş attı. Cam kırılırken, hırsızlık zanlısı başka bir kişinin kendisini görmesi üzerine hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Osmangazi İlçesi Ünlü Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlamayı fırsat bilen hırsız ilk önce dükkanın önünden geçerek keşif yaptı. Daha sonra yerde duran parke taşı alarak dükkanın camına attı. O sırada karşı apartmanda oturan bir kişinin durumunu fark etmesi üzerine binlerce liralık camı kıran hırsız kaçarak hızla uzaklaştı.

İş yeri sahibi Samet Şahin dükkanın camını kırık görünce polis ekiplerine ihbara bulundu. İhbar üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Parmak izi alınan ve güvenlik kameralarının incelendiği olayda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Samet Şahin, "Dükkanın camının kırıldığını gördüm. Güvenlik kameralarına baktık, hırsızın girdiğini fark ettim. Sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulundum. Bu sabah 3 bin lira cam ve cam koruma demiri parası ödedim. Umuyorum en kısa zamanda şüpheli yakalanır" dedi.

Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı
Mağazanın camını taşla kırdı, vatandaş tarafından fark edilince böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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