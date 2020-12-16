Maganda kurşunuyla ölüme 18 yıl hapis kararı
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Maganda kurşunuyla ölüme 18 yıl hapis kararı

16.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:07
Maganda kurşunuyla ölüme 18 yıl hapis kararı

Bursa'da geçtiğimiz yıl bayram günü bir kahvehanede oturan yaşlı adamın maganda kurşunuyla ölümüne sebep olan zanlı 18 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da geçtiğimiz yıl bayram günü bir kahvehanede oturan yaşlı adamın maganda kurşunuyla ölümüne sebep olan zanlı 18 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 4 kilometre öteden silahını ateşleyen katil zanlısı olaydan yaklaşık bir hafta sonra lazer teknolojisini kullanan polis tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlı, kimseyi öldürme kastı olmadığını belirterek, "Bir arkadaşım intihar etti, onun acısıyla ateşledim. Pişmanım" dedi.

Mollaarap Mahallesi'ndeki evinden silahını ateşleyen Ozan K. bayram günü yakınlarını Tahtakale Meydanı'ndaki kahvehanede bekleyen 47 yaşındaki Mülayim Hastürk'ün ölümüne sebep olmuştu.

Cinayet Masası ekiplerince merminin geldiği açı ve lazer teknolojisi kullanılarak yakalanan Ozan K. Bursa 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün son defa hakim karşısına çıktı.

"Kasten öldürme, ruhsatsız silahla ateş etmek ve yaralama" suçlarından ömür boyu hapis talebiyle yargılanan Ozan K. pişman olduğunu ifade etti. Bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına sebep olan Ozan K. "muhtemel kasıtla öldürmek ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve yaralama suçlarından 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 7 Haziran'da bayramın 3.günü Tahtakale Mahallesi'nde gerçekleşen olayda sırtına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden Mülayim Hastürk yaralanmış, kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Aynı gün Ulucami yakınlarında yolda yürüyen Eren Barış Yüksel de mermiyle bacağından yaralanmıştı. - BURSA

Maganda kurşunuyla ölüme 18 yıl hapis kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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