Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş
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Beşiktaş, Balmumcu, Sabah, 3. Sayfa

Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş

Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş Beşiktaş'daki olayın aslı ortaya çıktı Bu sabah Beşiktaş Balmumcu'daki yol kıyısında 'maganda kurşunuyla bacağından vurulduğu' öne sürülen kişinin, kendi kendini vurduğu ortaya çıktı.

14.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:55
Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş

Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş

Beşiktaş'daki olayın aslı ortaya çıktı

İSTANBUL - Bu sabah Beşiktaş Balmumcu'daki yol kıyısında 'maganda kurşunuyla bacağından vurulduğu' öne sürülen kişinin, kendi kendini vurduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, bu sabah saatlerinde Beşiktaş Balmumcu Mahallesi, çevre bağlantı yolu güzergahındaki yıl kıyısında meydana geldi. Erken saatlerde polis imdat hattını arayan Bekir Yılmaz, nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu iddia ederek yardım istedi.İhbar üzerine hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahsı bulmak için söz konusu adrese sevk edildi. Yol kıyısındaki çimenlik alanda yaralı halde bulunan Bekir Yılmaz hemen hastaneye kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis, apartman görevlisi olarak hayatını sürdüren Yılmaz'ı 'yorgun' ya da 'maganda' kurşunuyla vurduğu ileri sürülen kişileri tespit etmek için incelemelerini güvenlik kamera kayıtlarına yoğunlaştırdı. Kamera kayıtlarından bir sonuç çıkmayınca yaralının tedavi gördüğü hastaneye giderek Yılmaz'ın ifadesine başvurdu. Hayati tehlikesi bulunmayan ve hastanede tedavi gören Bekir Yılmaz'ın verdiği çelişki ifadeleri şüpheli bulan polis, soruşturmayı şüphelinin üzerine yoğunlaştırdı.

Yılmaz'ın, polise verdiği ifadede olayın aslını anlattığı belirtildi. Zanlının emniyet ekiplerine verdiği ifadesinde, yol kıyısında alkol aldığını, kaza ile kendi kendini vurduğunu söylediği kaydedildi. Yılmaz ayrıca silahı saklaması için olay yerindeki yeğeni Hüseyin Ü.'ye verdiğini anlatırken, yapılan araştırmalarda silahın Bekir Yılmaz'ın evinde olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan aramada ele geçirilen silaha el konuldu.

Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş

Kaynak: İHA

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