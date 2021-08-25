Mafia 2 sistem gereksinimleri 2021! Mafia 2 kaç GB?
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Mafia 2 sistem gereksinimleri 2021! Mafia 2 kaç GB?

Mafia 2 sistem gereksinimleri 2021! Mafia 2 kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2K Czech tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan tek kişilik nişancı oyunu Mafia 2, Hazirana 2010'da piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Mafia 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Mafia 2 kaç GB? Detaylar haberimizde...

21 Haziran 2010 yılında pisaya sürülen Mafia 2, sahip olduğu hikayesi ile oyunseverleri kendine hayran bırakmaya başarmış bir oyun. Oyun içinde harika aksiyon ve gerilim sahneleri barındırıyor. Yapımcılığını 2K Czech'in yaptığı tek kişilik nişancı oyunu Mafia 2; PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft ve Mac OS gibi platformlar da bulunuyor.

Tek kişilik nişancı oyunu Mafia 2'nin sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Mafia 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Mafia 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Mafia 2 kaç GB? Sizler için derledik...

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MAFIA 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 ya da daha üstü)/Vista/7·
  • İşlemci: Pentium D 3GHz ya da AMD Athlon 64 X2 3600+ veya üzeri
  • RAM: 1,5GB
  • Ekran kartı: nVidia GeForce 8600/ATI HD2600 Pro ya da üzeri
  • Sabit disk alanı: 8GB
  • Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim sistemi: Microsoft Windows XP (SP2 ya da daha üstü)/Vista/7
  • İşlemci: 2.4 GHz Quad Core işlemci
  • RAM: 2GB
  • Ekran kartı: nVidia GeForce 9800GTX/ATI HD3870 ya da üzeri
  • Sabit disk alanı: 10GB· Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

MAFIA 2 KAÇ GB?

Mafia 2 oyunu için 8 GB kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Oyun rakiplerine ve günümüz oyunlarına kıyasla düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlardan.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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