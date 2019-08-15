Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı

Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe’yi, Kolombiya’nın ABD Büyükelçisi Francisco Santos ve Venezuela’nın sürgündeki muhalefet lideri Lester Toledo ile işbirliği yaparak kendisine karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

15.08.2019 17:03
Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'yi, Kolombiya'nın ABD Büyükelçisi Francisco Santos ve Venezuela'nın sürgündeki muhalefet lideri Lester Toledo ile işbirliği yaparak kendisine karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

Komşu ülke Kolombiya'ya yönelik sert eleştirilerini esirgemeyen Maduro, devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Uribe'le ait bir evde bu üç kişinin bir araya gelerek, kendisine yönelik suikast planı hazırladıklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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