Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi
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Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi

15.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:47

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla salgından en fazla etkilenen yaşlılara moral vermek için özel bir etkinlik düzenlendi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla salgından en fazla etkilenen yaşlılara moral vermek için özel bir etkinlik düzenlendi. Bakımevlerinde kalan ve Kovid-19 aşılarını olan 80 yaş üstü yaklaşık 20 kişi, başkent Madrid'deki bir otelin seyir terasına çıkarak, şehir manzarasını izledi.

Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi
Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi
Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi
Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Jaime Alekos

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