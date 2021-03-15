Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar, şehir manzarasını izledi
15.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:47
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla salgından en fazla etkilenen yaşlılara moral vermek için özel bir etkinlik düzenlendi.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla salgından en fazla etkilenen yaşlılara moral vermek için özel bir etkinlik düzenlendi. Bakımevlerinde kalan ve Kovid-19 aşılarını olan 80 yaş üstü yaklaşık 20 kişi, başkent Madrid'deki bir otelin seyir terasına çıkarak, şehir manzarasını izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Jaime Alekos