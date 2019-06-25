Madra Dağı'nda makilik yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'de, Madra Dağı eteklerinde kalan Havran ilçesinin kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'de, Madra Dağı eteklerinde kalan Havran ilçesinin kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere 2 helikopter ve 7 arazöz ile 25 işçi ve 6 teknik elemanla müdahale edildi. Yangında 5 hektarlık alanda örtü tahribatı oluştuğu, 5 hektarlık zeytinliğin de yandığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),
Kaynak: DHA
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