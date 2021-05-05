Madonna himayesine almıştı: Model ve şarkıcı Nick Kamen öldü
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Madonna himayesine almıştı: Model ve şarkıcı Nick Kamen öldü

Madonna himayesine almıştı: Model ve şarkıcı Nick Kamen öldü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ölüm haberini doğrulayan ailesi ve arkadaşları Nick Kamen'in uzun süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölüm haberini doğrulayan ailesi ve arkadaşları Nick Kamen'in uzun süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini belirtti. 

Nick Kamen, ilk olarak 1984 yılında The Face adlı derginin kapağı için verdiği pozla dikkat çekti. Fakat asıl yükselişi bir reklam filmi sayesinde oldu. Pop müziğin kraliçesi olarak tanınan Madonna'nın da himayesine aldığı Nick Kamen, bu reklam filminden bir yıl sonra Each Time You Break My Heart adlı şarkıyla müzik dünyasında da adını duyurdu. Bu şarkının sözlerinde de Madonna'nın imzası vardı.

Nick Kamen'in yakın arkadaşı ve bir dönemin ünlü şarkıcısı Boy George, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurup Kamen'in "en güzel ve en tatlı insan" olduğunu belirtti.

Gerçek adı Ivor Neville Kamen olan Nick Kamen;  bir çamaşırhaneye gidip iç çamaşırı dışındaki her şeyi çıkarıp makineye attığı reklam filmiyle bir anda yıldıza dönüşmüştü. Kamen'in bu görüntüleri ve filmde kullanılan Marvin Gaye'in imzasını taşıyan I Heard It Through the Grapevine adlı şarkı da blue jean firmasının satışlarını artırmıştı.

O reklam filmi sayesinde Nick Kamen, Madonna'nın da dikkatini çekmişti. Kendisi de o sıralarda en parlak dönemini yaşayan Madonna, Kamen ile bağlantıya geçip True Blue adlı üçüncü stüdyo albümünde kullanmadığı şarkıyı ona verdi ve kendisi de vokal yaptı.

Nick Kamen, 1988'de de İtalya albüm listelerinde bir numaraya yükselen Tell Me ile parladı. Bu şarkıda da Madonna ona geri vokal yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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