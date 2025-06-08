Madleen Gemisi nerede, Gazze'ye ulaştı mı (Canlı takip linki)?

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 kişilik ekip, insani yardım taşıyan Madleen gemisiyle Gazze'ye doğru yol alıyor. Geminin bugün Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Peki, Madleen Gemisi nerede, Gazze'ye ulaştı mı?

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR, GEMİDEKİLERİN İSİMLERİ NE?

İklim savunucusu İsveçli Greta Thungberg'in aralarında bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu 1 Haziran'da Sicilya'nın Katanya kentinde 'Madleen' isimli gemiyle Gazze'ye yardım için yola çıktı. Greta Thunberg'in yanı sıra İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Şuayb Ordu, Yasemin Acar bulunuyor.

Gazze'nin tek kadın balıkçısı Madleen Kolab'dan adını alan gemi Filistin yolundayken İsrail müdahaleye hazırlanıyor.

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yasa dışı ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı tam yardım ablukası, onlarca çocuğun açlıktan ölümüne yol açtı.

Bölgedeki 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası ciddi gıda yetersizliği ile karşı karşıya.

4 Haziran saat 04.00 GMT itibarıyla gemi Sicilya'dan yaklaşık 600 km (375 mil) mesafedeydi.

Salı gecesi, Yunan karasularının 68 km (42 mil) açığında Helen Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracı Madleen üzerinde uçtu.

Daha sonra bu drone bölgeden ayrıldı.

Kimler gemide?

Madleen'de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

• Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

• Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

• Yasemin Acar – Almanya

• Baptiste Andre – Fransa

• Thiago Avila – Brezilya

• Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

• Pascal Maurieras – Fransa

• Yanis Mhamdi – Fransa

• Şuayb Ordu – Türkiye

• Sergio Toribio – İspanya

• Marco van Rennes – Hollanda

• Reva Viard – Fransa

Greta Thunberg, "Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz" mesajını paylaştı.

Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Son Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, bölgede 1,95 milyon kişi yani nüfusun yüzde 93'ü ciddi gıda kıtlığı yaşıyor.

İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) geçtiğimiz ay yardımların dağıtımı için yeni bir merkez kurmuştu.

Ancak bu merkez açıldıktan saatler sonra kaosa sürüklendi ve yardım dağıtım merkezlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu son sekiz günde 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 54 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail basınında donanma gemilerinin "Madleen" yelkenlisine müdahale için gönderildiğine ilişkin haberlere işaret eden Acar, "Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. Ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı." dedi.

Gazze'den 160 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve her an dünyayla irtibatlarının kopabileceği riskine işaret eden Acar, şu an Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sularda olduklarını vurguladı.

MADLEEN GEMİSİ NEREDE, GAZZE'YE ULAŞTI MI?

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Not : Madleen Gemisi'ne internet sansürü uygulandığı için harita konumu güncel olmayabilir.