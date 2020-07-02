Madımak Katliamı nedir? Madımak olayları ne zaman oldu? Sivas Katliamı'nda ölenler kim?
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Madımak Katliamı nedir? Madımak olayları ne zaman oldu? Sivas Katliamı'nda ölenler kim?

Madımak Katliamı şeklinde tarihe geçen Sivas Madımak Oteli olayları yılların ardından hala tazeliğini koruyor. Sanatçı ve yazarlardan oluşan 33 kişinin Sivas'taki Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülmesinin ardından hayatını kaybeden 37 kişi olayların 27. yılında anılıyor. 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli'nde neler oldu?

Madımak Katliamı nedir? Madımak olayları ne zaman oldu? Sivas Katliamı'nda ölenler kim?
02.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:21

Yazar Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi isimlerin bulunduğu 51 kişilik gruptan 33'ü Madımak Oteli'nde yakılarak hayatını kaybetti. Aralarında yabancı aydınların da olduğu yaşamını yitirenler için dünyanın dört bir yanından insanlar, her yıl olayların yaşandığı gün Sivas'ta toplanıyor. Sivas olayları nasıl başladı?

SİVAS OLAYLARI NASIL BAŞLADI?

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için günler öncesi Sivas'a giden, çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü Aziz Nesin, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Asım Bezirci ve Nesimi Çimen gibi tanınan isimlerinde yer aldığı 51 kişiden oluşuyordu. Sivas olaylarından iki gün önce kentte dağıtılan bir bildiride, Aziz Nesin'in o sırada başyazarı olduğu Aydınlık gazetesinde yayımlanan Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" kitabından bahsedilerek, Nesin'in hedef gösterildiği öne sürüldü.

MADIMAK OTELİ'NDE NELER OLDU?

Dört gün sürecek şenliklerde çeşitli sanatsal faaliyetler yürütecek olan grup sadece ilk gün etkinliklerini düzenleyebildi. Şenliğin ikinci günü olan ve Cuma gününe denk gelen 2 Temmuz'da namaz çıkışı toplanan bir grup etkinliğin yapıldığı alana yürümeye başladı. Sloganlarla etkinlik alanına yürüyen grup, hiçbir müdahale olmadan akşam saatlerine kadar 15 bin kişi halini aldı. Binlerce kişi otelin önünde sloganlar eşliğinde binayı taşladı ve camlar kırıldı. Birkaç saat içinde otel önündeki araçlar ateşe verildi. Otel içindekiler ise ya dışarı çıkıp linç edilecekti ya da otelde gruba müdahale edilmesini bekleyecekti. Ancak kalabalık, oteli ateşe verdi ve kimi boğularak kimi de yanarak hayatını kaybetti.

SİVAS KATLİAMI YARGILAMASI

Yaşanan olayların ardından 35 kişi gözaltına alındı ve sonrasında bu sayı 190'a ulaştı. Gözaltına alınanlardan 66'sı serbest bırakıldı. "Sivas davası" olarak tarihe geçen mahkeme sonucunda 22 sanık 15'er yıl, 3 sanık 10'ar yıl, 54 sanık 3'er yıl, 6 sanık 2'şer yıl hapisle cezalandırıldı. Yargılananlardan 37'si ise beraat etti. Yıllar sonra Yargıtay DGM kararını bozdu ve sanıklar yeniden yargılandı. 1998'de onaylanan yeni kararda 33 sanık idam, 14 sanık ise 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı ancak idam cezaları usul noksanlıkları nedeniyle bozuldu. 2000 yılında yeniden idam cezasına çarptırılan 33 sanık 2002'de idam cezasının kaldırılması ile müebbet hapse mahkum edildi. Zaman içerisinde tahliyeler ile hapisteki kişi sayısı 33'e düştü. Sivas katliamının kilit isimlerinden 8 sanık ise 1997'deki bozma kararı sonrasında firar etti. Sivas Davası 2014 yılında zaman aşımına uğradı ve tüm dava kapatıldı.


Olaylarda önemli rolü olduğu düşünülen Cafer Erçakmak'ın, Sivas'ta 2011 yılında kalp krizi sonucu öldüğü iddia edildi. Gizlice gömüldüğü söylenen Erçakmak hakkındaki dava, öldüğü için düşürüldü. Mağdurların avukatları DNA testi talep etti ve mezardaki kişinin yüzde 99.9 Erçakmak olduğu tespit edildi.

MADIMAK OTELİ BUGÜN!

2 Temmuz 1993 Sivas katliamının ardından Madımak Oteli'nin alt katına kebapçı açılması tepkilere neden oldu ve tepkiler nedeniyle 2010 yılında kebapçı kapatılarak otel kamulaştırıldı. 2011 yılında ise bina 'Sivas Bilim ve Kültür Merkezi' haline getirildi.

MADIMAK OLAYINDA HAYATINI KAYBEDENLER

• Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı

• Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi

• Gülender Akça – 25 yaşında

• Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

• Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

• Sehergül Ateş – 30 yaşında

• Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair

• Erdal Ayrancı – 35 yaşında

• Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı, yazar

• Belkıs Çakır – 18 yaşında

• Serpil Canik – 19 yaşında

• Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör

• Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair, sanatçı

• Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, Hollandalı akademisyen

• Serkan Doğan – 19 yaşında

• Hasret Gültekin – 22 yaşında şair, sanatçı

• Murat Gündüz – 22 yaşında

• Gülsüm Karababa – 22 yaşında

• Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair

• Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist

• Koray Kaya – 12 yaşında

• Menekşe Kaya – 15 yaşında

• Handan Metin – 20 yaşında

• Sait Metin – 23 yaşında

• Huriye Özkan – 22 yaşında

• Yeşim Özkan – 20 yaşında

• Ahmet Özyurt – 21 yaşında

• Nurcan Şahin – 18 yaşında

• Özlem Şahin – 17 yaşında

• Asuman Sivri – 16 yaşında

• Yasemin Sivri – 19 yaşında

• Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı

• İnci Türk – 22 yaşında

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