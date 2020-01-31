Madimak hükümlüsü Kılıç, tahliye edildi

31.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madımak olayları nedeniyle idam cezasına çarptırılıp cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülen 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasını sağlık sorunları nedeniyle affetti. Yıldız Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.



Ahmet Turan Kılıç, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde yaşanan olaylar nedeniyle, yeterli delil bulunmaması ve olaylara karışmadığı yönünde şahitler bulunmasına rağmen Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 16 Haziran 2000 tarihli kararı ile idam cezasına çarptırılmıştı. 2002 yılında ise idamın kaldırılması ile bu karar ömür boyu ağırlaştırılmış hapse dönüştürüldü.



Cezaevinde ağır sağlık sorunları yaşayan Kılıç'ın yakınları geçtiğimiz günlerde basın açıklaması düzenleyerek affını istemişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Anayasanın 104. Maddesinin 16.fıkrası uyarınca Kılıç'ın cezasının kalan kısmını kaldırdı.



Karar 2083 sayısı ile bugün ki Resmi Gazetede yer aldı. Kılıç, karanın resmi gazetede yer almasının ardından bugün Sivas E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz kurumundan tahliye edildi. Yakınları tarafından ceza evi içerisinden araçla alınan Kılıç, evine götürüldü. Aile tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. - SİVAS

Kaynak: İHA