Maden ocağındaki kazada feci şekilde can veren kuzenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü sınırlarında bulunan özel bir maden ocağı sahasında gece vardiyasında çalışan teyze çocukları Salih Yıldırım ile Adem Yıldız'ın (30), asansör olarak kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı indiği sırada arıza meydana geldi. Asansör vincin dengesini sağlayan demir parçanın kopmasıyla 2 işçi, inmeye çalıştıkları yaklaşık 70 metrelik kuyuya 20-25 metre kala düştü. İş arkadaşlarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEMİŞLER

Ağır yaralanan 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın evli ve 6 aylık bebeği, Yıldız'ın da evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kuzenin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kuzen madende çalıştıkları sırada beraber türkü söylüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM MEYDANOĞLU