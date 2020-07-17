Maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Oku, 1 Nolu maden ocağı servisinde meydana gelen iş kazasında yaralandı. Maden işçileri tarafından yer üstüne çıkarılan Oku, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil polikliniğinde tedavisi devam eden maden işçisinin hayati tehlikesi devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA