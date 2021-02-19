Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

19.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:54
Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ve Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagonun demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ve Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagonun demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. Kuzenler, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaza, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınındaki krom çıkarılan özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan kuzenler Salih Yıldırım ve Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vagondan aşağı indikleri sırada, vagonun vincindeki demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. İş arkadaşlarının kazayı fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan kuzenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi. Yakınları morg önünde toplanırken, hayatını kaybeden işçilerin evli ve birer çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü
Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü
Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Uefa Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maden ocağında asansör vagonu düştü: 2 kuzen öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:00:17. #1.14#
title