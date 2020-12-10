Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor
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Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor

10.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:44
Maden işçisi eşi ve oğlunu kaybeden kadın acısı tazeliğini koruyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hatice Kalaycı (72), 21 yıl önce eşini, 10 ay önce de oğlunu ruhsatsız maden ocağında meydana gelen kazalarda kaybetmenin acısını yüreğinde yaşıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hatice Kalaycı (72), 21 yıl önce eşini, 10 ay önce de oğlunu ruhsatsız maden ocağında meydana gelen kazalarda kaybetmenin acısını yüreğinde yaşıyor.

Hatice Kalaycı, eşi ve oğlunun ruhsatsız işletilen maden ocaklarında meydana gelen göçüklerde yaşamını yitirmesinin ardından torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Kalaycı, gazetecilere, 21 yıl önce eşini, 10 ay önce de oğlunu ruhsatsız işletilen maden ocaklarında meydana gelen kazalarda kaybettiğini söyledi.

Acısının dinmediğini belirten Kalaycı, "Artık dayanacak gücüm yok. Nefes alıp veriyorum ama bu acıya dayanamıyorum. Yetkililer sesimizi duysun; bu kaçak ocaklar kapansın. Bir oğlum vardı o da gitti. Babasından yaşadığım bir acı vardı. Oğlum maden ocağında çalışmaya başladığında gitmesini istemedim. Gücüm yetmedi ocağa gitmemesi için. Ben 10 aydır bittim. Oğlumun şapkasını kokluyorum..." şeklinde konuştu.

Kalaycı, torununun da özel maden ocağında çalıştığını anlatan Kalaycı, başka acıların yaşanmamasını istediğini sözlerine ekledi.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 30 Ocak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, ruhsatsız maden ocağı kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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