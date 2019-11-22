Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı
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Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı

Bir döneme güzelliği ile damga vuran assolist Harika Avcı'nın pansiyon odasında yaşamaya başladığı iddia edildi.

22.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:39
Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı

Popüler olduğu döneme güzelliği ve sesiyle damga vuran şarkıcı 'yla ilgili sevenlerini derinden sarsan bir iddia ortaya atıldı. 59 yaşındaki Avcı'nın maddi zorluklar yaşadığı ve bir pansiyon odasında yaşamaya devam ettiği iddia edildi.

"PANSİYON ODASINDA KALMAYA BAŞLADI"

Ses sanatçısı kendi internet sitesinde konuyla ilgili detayları anlattı. Akay, "Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı" ifadelerini kullandı.

"MADDİ ZORLUKLAR YAŞADI"

Onur Akay şöyle devam etti: "Harika Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu."


Haber Videosu: Maddi zorluklar yaşayan Harika Avcı pansiyonda yaşamaya başladı
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