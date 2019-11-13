Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi
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Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi

Fransa'nın Lyon kentinde, maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrenciyi desteklemek için Lyon 2 Üniversite'nin öğrencileri okul önünde protesto düzenledi. Hükümetten yanıt bekleyen öğrenciler üniversite binalarının önünde girişi engellemek için eylem yapıyor

13.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:16
Maddi sıkıntı nedeniyle kendini yakan öğrenciye 40 üniversitede destek eylemi

'nın kentinde, maddi sıkıntılar nedeniyle kendine yakan öğrenciyi desteklemek için Lyon 2 Üniversite'nin öğrencileri okul önünde protesto düzenledi.


Üniversite yönetimi, öğrenci ve öğretim görevlilerinin binaya girişlerinin engellendiği gerekçesiyle, çarşamba günü Bron kampüsündeki bütün derslerin iptal edildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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