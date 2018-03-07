Madde Bağımlılığı Tiyatroyla Anlatıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Altınyayla Çok Programlı Anadolu Lisesi koordinesinde; Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı ve Yeşilay Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Altınyayla Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın toplumun en büyük sorununun bağımlılık, Yeşilay'ın en büyük vazifesinin ise bağımlılıkla mücadele olduğunu ifade etti.

Lise öğrencileri tarafından, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için hazırlanan 'Bağımlı Toplum-Bağımsız Toplum' isimli belgesel röportaj programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Madde Bağımlılığı Formatörü Sivas Temsilcisi Psikolojik Danışman Nebuse Çakır yönetiminde, "Şevket Hoca ile Online'a Doğru" tuluat oyunla sahne alan öğrenciler, salonda bulunan izleyicileri internet bağımlılığı konusunda hem güldürüp hem düşündürürken, Mehmet Atay yönetiminde sahne alan öğrenciler ise "Esaretten Hürriyete" isimli oyunla, son anda madde bağımlısı olmaktan kurtulan bir gencin hikayesiyle izleyicileri hüzünlendirdi.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele İl Formatörü Nebuse Çakır, Yeşilay'ın sadece teknoloji bağımlılığı, alkol ve sigara karşıtı bir aktivizm olmadığını, terör örgütünün hedefinin; bilinçsiz gençler, en büyük finans kaynağının ise uyuşturucu ticareti olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde Yeşilay'ın felsefesine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. - SİVAS