'Madam'ı evin önünden kaçırdılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

ZONGULDAK'ta, Meltem-Metin Akman'ın 5 yaşındaki Alman kurt köpeği 'Madam', yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan 2 kişi tarafından kaçırıldı.

ZONGULDAK'ta, Meltem- Metin Akman'ın 5 yaşındaki Alman kurt köpeği 'Madam', yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan 2 kişi tarafından kaçırıldı. Akman çifti, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şüphelilerin bulunması için şikayette bulundu.

Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Yalı Apartmanı'nda oturan Meltem-Metin Akman çiftinin 5 yaşındaki köpekleri Alman kurdu 'Madam', 5 Aralık gecesi kaçırıldı. Meltem Akman, sabah mama vermek için kulübesine indiğinde köpeğin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yüzlerini kapüşonla örten, kimliği belirsiz 2 kişinin köpeği kulübesinden aldıklarını gören Akman, polise giderek şikayetçi oldu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Meltem Akman, "Apartman kameralarına baktığımızda fark ettik ki birileri tarafından gelip alınmış. Görüntülerde otopark alanına gayet sakin şekilde gelip, sanki burada oturuyormuş gibi köpeğin sahibiymiş gibi gelişleri var. Muhtemelen gelip 'Madam' ile iletişim kurdular. Kameraların farkındalar. Kameralara sağlı sollu bakıyorlar. Kapüşonlar kafada ve yüzlerinde maske var dolayısıyla kendilerini de korumuşlar. Kapıyı açıyorlar. Köpek de sanki onlarla gezmeye gidermiş edasında gidiyor" dedi.

Köpeklerinin, ailelerinin ferdi olduğunu dile getiren Akman, "Köpeği alanların geri getirmesini istiyorum çünkü sonuçta bir can. Bizim ailemizin bir ferdi. İnsanların artık bu kadar maneviyattan uzaklaşmış olmasına da çok üzülüyoruz. Emniyet güçlerimize delillerimizi de teslim ettik. Onlara da inanıyor ve güveniyoruz. Emniyet güçleri de çok sağduyulu bu konuda. Köpeğimizin bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.


'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title