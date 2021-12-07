'Madam'ı evin önünden kaçırdılar

ZONGULDAK'ta, Meltem- Metin Akman'ın 5 yaşındaki Alman kurt köpeği 'Madam', yüzlerini kapüşonlarıyla kapatan 2 kişi tarafından kaçırıldı. Akman çifti, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şüphelilerin bulunması için şikayette bulundu.

Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Yalı Apartmanı'nda oturan Meltem-Metin Akman çiftinin 5 yaşındaki köpekleri Alman kurdu 'Madam', 5 Aralık gecesi kaçırıldı. Meltem Akman, sabah mama vermek için kulübesine indiğinde köpeğin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yüzlerini kapüşonla örten, kimliği belirsiz 2 kişinin köpeği kulübesinden aldıklarını gören Akman, polise giderek şikayetçi oldu.

Köpeklerinin, ailelerinin ferdi olduğunu dile getiren Akman, "Köpeği alanların geri getirmesini istiyorum çünkü sonuçta bir can. Bizim ailemizin bir ferdi. İnsanların artık bu kadar maneviyattan uzaklaşmış olmasına da çok üzülüyoruz. Emniyet güçlerimize delillerimizi de teslim ettik. Onlara da inanıyor ve güveniyoruz. Emniyet güçleri de çok sağduyulu bu konuda. Köpeğimizin bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.