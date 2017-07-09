Maçta Kalbi Duran Ajax'lı Futbolcu, Sahanın Ortasına Yığıldı

Ajax - Werder Bremen hazırlık maçında Ajax forması giyen Abdelhak Nouri yerde kaldı. Durumu ciddi olan genç futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Kalbinin durduğu iddia edilen Abdelhak Nouri'ye sağlık görevlileri 20 dakikaya yakın kalp masajı yaptı.

Ajax ile Werder Bremen arasındaki hazırlık maçı iptal edildi. Statta yapılan anonsta "Nouri helikopterle hastaneye kaldırılacak" denildi. Bu anonsun ardından sahanın ortasına helikopter gelerek genç futbolcuyu hastaneye götürdü.

AJAX'TAN AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada "Nouri'nin kalbinde ritm bozukluğu var, durumu stabil ve uyutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Ajax, günün ilerleyen saatlerinde futbolcusu Abdelhak Nouri'yle ilgili bir açıklama daha yaptı. Hollanda ekibi sosyal medya hesabından "Futbolcumuz yoğun bakım ünitesinde uykuda tutuluyor. Hayati tehlikesi yok" mesajını yayınladı.