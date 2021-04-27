Macron yönetimini çıldırtan Türk! Dışişleri'nin Biden'a tepki açıklamasını paylaşınca görevden uzaklaştırıldı
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Macron yönetimini çıldırtan Türk! Dışişleri'nin Biden'a tepki açıklamasını paylaşınca görevden uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Yasin Yıldırım isimli Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterdiği açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşması sonrasında görevden uzaklaştırıldı. Yıldırım'ın paylaştığı açıklamada, "Biden'ın ifadesi Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan sarılması zor derin bir yara açacaktır" ifadeleri yer alıyordu.

Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Yasin Yıldırım isimli Türk vatandaşı, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım' açıklamasına tepkisini paylaştığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN'IN SKANDAL AÇIKLAMASINA TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdı. Söz konusu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı, Biden'a tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz. ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan sarılması zor derin bir yara açacaktır" denildi.

DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTIĞI İÇİN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu paylaşımı kişisel Facebook hesabından paylaşan Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Yasin Yıldırım isimli Türk vatandaşı, görevinden uzaklaştırıldı.

Macron yönetimini çıldırtan Türk! Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi görevden uzaklaştırıldı
Macron yönetimini çıldırtan Türk! Dışişleri'nin Biden'a tepki açıklamasını paylaşınca görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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