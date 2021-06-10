Macron'dan Erdoğan sorusuna yanıt: Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var
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Macron'dan Erdoğan sorusuna yanıt: Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var

Macron'dan Erdoğan sorusuna yanıt: Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir ayrılıkları olsa da konuşmaları ve buna devam etmeleri gerektiğini belirtti. Erdoğan'la görüşmek istediğini söyleyen Macron, "Bu iyi bir şey. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi kapsamında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yapmayı istediğini aktararak, "Bu iyi bir şey. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var." dedi.

"DERİN FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"

Erdoğan ile derin fikir ayrılıklarının olduğunu dile getiren Macron, "Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı. Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Fransa'nın "radikal İslamcılık" mücadelesini görüşmek istediğini kaydetti.

"İŞ BİRLİKLERİNİ DE KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan'a "radikal İslamcılıkla" mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını ifade eden Macron, Erdoğan ile yapılabilecek iş birliği alanlarını da konuşacağını söyledi.

Macron, insan ve gazetecilerin haklarına ilişkin konularda ve ikili ilişkilerde her zaman açık olduğunu, baş başa görüşmelerde açık şekilde konuştuğu için kamuoyuna karşı da bunu yaptığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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