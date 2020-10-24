Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
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Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı

24.10.2020 00:28 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:41

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Hafta sonu bir öğretmenin öldürülmesini bahane eden Fransız Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki tüm İslami kurumlara adeta savaş açtı. Ülkede, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

HELAL GIDALAR RAHATSIZ ETTİ

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin önceki gün de helal gıdaları hedef aldı. BFMTV kanalına konuşan Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.

FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRILARI BAŞLADI

Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, 'Muhammed Resulullah' yazısını koydular.

Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı

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Haber Yorumları (1)
MAKRAN MISIN MIKROP: BIRILERINE CALISIYOR BU
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