Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Silahlı gruplarla girilen çatışmada yaralanarak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için başkent Encemine'de hükümet ve askeri yetkililerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Silahlı gruplarla girilen çatışmada yaralanarak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için başkent Encemine'de hükümet ve askeri yetkililerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı
Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı
Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı
Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf
Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf
'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:54:55. #1.15#

title