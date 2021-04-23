Macron, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun cenaze töreni'ne katıldı

Silahlı gruplarla girilen çatışmada yaralanarak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için başkent Encemine'de hükümet ve askeri yetkililerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Silahlı gruplarla girilen çatışmada yaralanarak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için başkent Encemine'de hükümet ve askeri yetkililerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı