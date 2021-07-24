Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık şişeyle saldıran sanık Emrah Danışman, tahliye edildiği davada, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı

İSTANBUL - Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık şişeyle saldıran sanık Emrah Danışman, tahliye edildiği davada, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Şişli Maçka Parkı'nda 11 Haziran 2020'de meydana gelen olayda, psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler'in kırık şişeyle boğazını kesen tutuklu sanık Emrah Danışman, yargılandığı davada 16 Haziran tarihinde tahliye edilmişti. Savcılık, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye edilen Danışman'ın tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Danışman'ın tutuklanmasına hükmetti. Tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Danışman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Danışman'ın avukatı sanığın yeniden tutuklanmasına itiraz etti.

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Girik Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:30:11. #1.16#

title