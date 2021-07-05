Macaristan'dan Arnavutluk'a AB üyeliği desteği
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Macaristan'dan Arnavutluk'a AB üyeliği desteği

Macaristan'dan Arnavutluk'a AB üyeliği desteği
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkesinin, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkesinin, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Başkent Budapeşte'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ader ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ader, Batı Balkan bölgesinin AB'ye entegrasyonunun, Avrupa'yı güvenlik konusunda yakından ilgilendirdiğini belirterek, ülkesinin, Arnavutluk'un AB üyeliğine verdiği desteği sürdürdüğünü ifade etti.

Macaristan ve Arnavutluk'un NATO üyesi olduğuna ve her iki ülkenin de önümüzdeki dönemde askeri alanda ciddi reform yapmayı planladığına dikkati çeken Ader, bu alanda da iş birliği fırsatlarının oluşacağını dile getirdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ise Macaristan'ın, ülkesinin AB'ye entegrasyonuna verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu vurgulayarak, Macaristan'ın, tüm Batı Balkan ülkeleri için önemli bir ortak olduğuna işaret etti.

Meta ayrıca, görüşmede, enerji üretimi, su yönetimi, turizm, tarım ve askeri alanda iş birliği konularının ele alındığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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