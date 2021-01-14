Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi
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Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi

14.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:52
Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi

Macaristan, ülkede yaşanan kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla tavuğu itlaf etti. Virüsün tespit edildiği çiftlikler karantina altına alındı.

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.
Ofisten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.
Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı, kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması gerektiği ifade edildi.
Ülkede 6 Ocak'ta da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindinin itlaf edilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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