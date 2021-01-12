Macar Folk Grubu Kerekes Band, 25. yılını Türkçe şarkılarla kutluyor

Macar Folk Grubu Kerekes Band, 25. yılını Macaristan'ın Eger şehrinde bulunan Osmanlı-Türk ılıcasında Türkçe şarkılarla kutluyor.

Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yöresel müziği kendine has üslubuyla yorumlayan Macar grubun özel konseri, 15 Ocak'ta 19.30 TRT Avaz'da yayınlanacak.

Kerekes Band, Alpay'ın Yekte" isimli eserini de yorumluyor

Kerekes Band, pandemi nedeniyle gerçekleştiremedikleri 25. yıl kutlaması için dört bölümden oluşan bir konser kaydı dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Dört bölümden oluşan konser dizisinin ilki geçen mayıs ayında Macaristan'daki Hollokö kalesinde "Hava" başlığıyla yayınlandı.

Grup, "Su" temasıyla Eger'de bulunan yüzlerce yıllık Osmanlı-Türk ılıcasında yaptığı konser dizisinin ikinci ayağında, Türk coğrafyasından derledikleri müzikleri seslendiriyor.

Anadolu Rock türüne hayranlığını dile getiren grup, bu konserde kendi bestelerine ek olarak 1970'li yıllardan Alpay bestesi "Yekte"yi Türkçe seslendirdi.

"Eger'deki Türk hamamı bunu deneyimlemek için daha iyi bir yer olamazdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen grup lideri Zsombor Feher, "Yekte" için şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllar önce bu şarkıyı ilk kez aşık olduğum Bosporus Bridges albümünde duydum. Partilerde, tur otobüsünde çok dinledik ve çalıp çalamayacağımızı görmeyi çok istiyordum. Mekan olarak Eger'deki Türk hamamı bunu deneyimlemek için daha iyi bir yer olamazdı. Bu dört konser filmiyle son 25 yılın güzel bir yansıması olarak grubun yaratıcı çeşitliliğini göstermek istiyoruz."

Kerekes Band, konserde ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkenin eserlerine yer veriyor.

Türk Keneşi gözlemci üyesi olan Macaristan temsilcilerinin Türk dünyasına hediyesi olan konser, Türk Keneşi'nin diğer ülkelerinde de yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz