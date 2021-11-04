Maç biletleri ücretsiz, atkı hediye

Diyarbekirspor ile Etimesgut Belediyespor arasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasının biletleri ücretsiz olacak. Biletlerin kulübün Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı ve kulübün kripto para işlemleri için işbirliği yaptığı Bitexen firması tarafından satın alınarak sporseverlere ücretsiz dağıtılacağı açıklandı. Maça gelecek taraftarlara ayrıca Diyarbekirspor atkıları hediye edilecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'un 6 Kasım Cumartesi günü kendi sahasında Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor'la yapacağı karşılaşma öncesinde önemli kararlar alındı. Onursal Başkan Feyzi İlhanlı ve kulübün kripto para borsasındaki işlemlerini yürüten Bitexen firması biletleri toplu olarak satın alıp sporseverlere ücretsiz dağıtacak. Karşılaşmayı izlemeye gelecek taraftarlara Diyarbekirspor atkıları da hediye edilerek tribünlerde güzel görüntüler oluşturulacak.