Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nedir? Mabel Matiz Sarmaşık şarkı sözleri? Mabel Matiz kilimli klibi Sarmaşık sözleri nelerdir?
Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Mabel Matiz şarkı sözleri nedir? Çektiği kliplerle gündemden düşmeyen Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nelerdir?
Sözü ve müziği Mabel Matiz ve Sıla Gençoğlu imzası taşıyan 'Sarmaşık' büyük bir hit olmuştur. Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Mabel Matiz şarkı sözleri nedir? Çektiği kliplerle gündemden düşmeyen Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nelerdir?
MABEL MATİZ SARMAŞIK ŞARKI SÖZLERİ
Öyle bir taht yaptım ki sana
Kimsenin gücü yok yerini almaya
Kor denizden o gül dudağın
Söyle şimdi kimdenyana?
Gönlün var mı bende sarmaşık?
Yol mu karmaşık, her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin ölmez de
Gönlün var mı bende sarmaşık?
Yol mu karmaşık, her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin ölmez de
Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela
Sana kolay gitmek, kalmak güçbela
Yırtıldık kağıt gibi ortadan
Satırlar sende, ben beyaz boşluklar
Gönlün var mı bende sarmaşık?
Yol mu karmaşık, her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin ölmez de
Gönlün var mı bende sarmaşık?
Yol mu karmaşık, her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin ölmez de
Gönlün var mı bende sarmaşık?
Yol mu karmaşık, her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin ölmez de
Gönlün var mı bende sarmaşık?
Yol mu karmaşık, her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin ölmez de