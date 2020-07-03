ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
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ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Aygün, "Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak" dedi.

03.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:43

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz'e ilişkin bir soru sorulmuştu. Söz konusu soru, bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılaşırken konuya dair ÖSYM'den açıklama geldi.

Yeni Akit'e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün soruya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aygün, "2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

İNCE'DEN TEPKİ

ÖSYM'nin kararına tepki gösteren Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda"ÖSYM YKS'de Türkçe alanında sorulan Mabel Matiz'in şarkı sözlerini içeren soru ile ilgili inceleme başlatmış, sorumlu kişiler soru hazırlama sürecinden çıkartılacakmış. Nelerle uğraşıyoruz? Elin oğlu uzaya insan gönderiyor, biz standart bir Türkçe paragraf sorusunu tartışıyoruz" dedi.

Mabel Matiz ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta yapılan YKS'nin Türkçe bölümünde, Mabel Matiz'in 'Maya' albümünden adaylara soru geldi. Albümdeki Fırtınadayım şarkı sözlerinin yer aldığı YKS sorusunda, adaylara şarkının sözlerinde ne ifade edildiği sorulmuştu.

Mabel Matiz, YKS'deki soruyla ilgili "Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YSK sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu ?? Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey" paylaşımı yapmıştı.

ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı

Manşet

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