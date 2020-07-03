ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Aygün, "Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak" dedi.

ÖSYM'nin kararına tepki gösteren Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda"ÖSYM YKS'de Türkçe alanında sorulan Mabel Matiz'in şarkı sözlerini içeren soru ile ilgili inceleme başlatmış, sorumlu kişiler soru hazırlama sürecinden çıkartılacakmış. Nelerle uğraşıyoruz? Elin oğlu uzaya insan gönderiyor, biz standart bir Türkçe paragraf sorusunu tartışıyoruz" dedi.

Aygün, "2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta yapılan YKS'nin Türkçe bölümünde, Mabel Matiz'in 'Maya' albümünden adaylara soru geldi. Albümdeki Fırtınadayım şarkı sözlerinin yer aldığı YKS sorusunda, adaylara şarkının sözlerinde ne ifade edildiği sorulmuştu.

Mabel Matiz, YKS'deki soruyla ilgili "Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YSK sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu ?? Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey" paylaşımı yapmıştı.