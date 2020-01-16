Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır
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Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazi'de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

16.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:53
Maas: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

Albman N-TV kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'de Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi. Tv kanalı haberinde, Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından 'çok önemli' bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.


Kaynak: DHA
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