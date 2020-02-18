Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
Haberler » Gündem » Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi? - Haberler

Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " maalesef". Peki, maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi yazılır?

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:35
Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?

Maalesef kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Malesef nasıl yazılır? Malesef mi, maalesef mi? TDK'ya göre maalesef kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MAALESEF NASIL YAZILIR? MAALESEF Mİ, MALESEF Mİ?

Maalesef: Yanlış

Maalesef: Doğru

TDK'YA GÖRE MAALESEF NE DEMEK?

maalesef

zarf, (ma:lesef), Arapça ma?a'l-esef

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf:

"Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır." - Nazım Hikmet


Haber Videosu

: Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler