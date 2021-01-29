Lyon - Bordeaux maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa Ligue 1 maçında Lyon - Bordeaux maçı oynanacak. Dünya futbol liglerinden bir olan Fransa Ligue 1'de oynanacak olan Lyon - Bordeaux maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu sıkça sorulan sorulardan biridir.

Futbolseverlerin takip ettiği dünya liginde bu hafta Fransa Ligue 1 karşılaşması gerçekleşiyor. Dünya takip edilecek Lyon - Bordeaux maçının günü ve saati belli oldu. Lyon - Bordeaux maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? İşte tüm ayrıntılar!

LYON - BORDEAUX MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1.maçında Lyon - Bordeaux maçı, Lyon'da Parc Olympique Lyonnais'de gerçekleşecek. Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Lyon - Bordeaux maçıBilyoner TV, Bein Sports Max 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 82, Kablo TV 237 ve web üzerinden de izlenebilecek.

LYON - BORDEAUX MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

29 Ocak Cuma (bugün), oynanacak olan Fransa Ligue 1 Lyon - Bordeaux maçı, Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.