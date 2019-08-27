Lux Æterna Filmi
Lux Æterna filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lux Æterna filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Lux Æterna, bir film setinde cadılar hakkında hikayeler anlatan iki aktris, Béatrice Dalle ve Charlotte Gainsbourg’un hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Gaspar Noé
Senaryo: Gaspar Noé
Oyuncular: Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Mica Arganaraz, Yannick Bono, Loup Brankovic, Stefania Cristian, Clara Deshayes, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Karl Glusman, Paul Hameline, Luka Isaac, Tom Kane, Abbey Lee, Félix Maritaud, Lola Perier
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Lux Æterna
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 50 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 20.12.2019
Lux Æterna Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.